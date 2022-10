Wie funktioniert Voronoi Fracturing in Cinema 4D?

In nuce: Als Nachklapp zur diesjährigen Siggraph, auf der Maxon mit seiner The 3D and Motion Design Show zugegen war, sind jetzt die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: Chris Schmidt.

In toto: In dem über 50-minütigen Video namens „50 Minutes of Tips & Tricks: All about the Voronoi Fracture“ doziert Chris unterhaltsam über Voronoi Fracturing in Cinema 4D – dabei handelt es sich um eine nicht-desktruktive Zerstörung in C4D. Auf maxon.net wird Voronoi Fracturing als bis ins Detail planbare Möglichkeit beschrieben, um Objekte in prozedurale Einzelteile zu zerlegen (in der C4D-Kopfzeile auswählbar über „MoGraph“, danach ist im Klappmenü „Voronoi Fracture“ auszuwählen).

Wer ist Chris Schmidt? Er ist 3D-Artist, Software-Entwickler und Gründer von Rocket Lasso (einer Plattform für Digital-Content-Creation-Tutorials). Seit anno 2000 beschäftigt sich Schmidt intensiv mit Cinema 4D. Seine Tutorials decken die gesamte Spannbreite ab (Rigging, Particles, Motion Graphics, etc.), wenden sich an Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Daneben erscheint auf Rocket Lasso ein wöchentlicher Livestream, in dem sich Schmidt den Fragen der Community zu C4D stellt – zusätzlich werden nutzwertige Plug-ins veröffentlicht (beispielsweise das Particle-Plug-in Ricochet, von dem Digital Production am 18.06. letzten Jahres berichtet hat).

Weitergeklickt: Präsentiert wird Chris Schmidt von Elly Wade, die ebenfalls auf der Siggraph mit einem Vortrag zu Redshift vertreten war (Digital Production berichtete am 14.09.2022). Zuletzt verwiesen wir auf Chris Schmidts Schaffen am 25.10.2021, als er über die damals neuen Funktionen von Cinema 4D R25 informierte.

Chris Schmidt @ The 3D and Motion Design Show Siggraph 2022, Day 2