SynthEyes erscheint in der Version 22.10!

In nuce: Andersson Technologies hat am 20.10. dieses Jahres SynthEyes 22.10 veröffentlicht – die neueste Version der Software für 3D Tracking und Match Moving. Zu den neu hinzugekommenen Vorzeigefunktionen gehören ein Curve-basiertes Farbkorrekturwerkzeug und Verbesserungen in puncto Roto Masking. Dazu gesellen sich zahlreiche Quality of Life-Verbesserungen und Bugfixes.

RotoMasking in SynthEyes 2210



In toto: Das neue, Curve-basierte Farbkorrekturwerkzeug verfügt zusätzlich – laut cgchannel.com – über animierte Kontrollpunkte. Das Roto Masking wurde dahingehend verbessert, als dass es jetzt ermöglicht wird, Rotosplines als Einheit zu bewegen und zu drehen respektive ist es gangbar, mehrere Rotospline-Kontrollpunkte zugleich zu bewegen. In dem Video oben zeigt Russ Andersson, wie das Roto Masking mit SynthEyes 22.10 funktioniert. Des Weiteren ist es jetzt möglich, ein Schachbrettmuster (Checkerboard) einzublenden. Dieses zeigt an, welche Pixel dem aktuellen Active Tracker Host durch den Auto-Tracker zugeordnet wurden. Die Möglichkeit, das Schachbrettmuster über die Ansicht zu legen, soll es gestatten, das aktuelle Setup zu überprüfen. Zu den Quality of Life-Verbesserungen gehört beispielsweise ein neues Pipettenwerkzeug (Eyedropper Tool), mit dem sich die Farbe für das Keying auswählen lässt.

Eckdaten: SynthEyes 2210 ist für Windows-, Linux- und Max-Betriebssysteme verfügbar. Preislich ist die Software zwischen 299 und 699 US-Dollar angesiedelt, abhängig davon, ob Käufer die Intro- oder Pro-Version wählen beziehungsweise für welche Lizenz-Art. Eine Testversion wird ebenfalls angeboten. Um diese in Anspruch zu nehmen, ist eine Registrierung notwendig. Andersson Technologies wurde von Software-Slash-Hardware-Entwickler Russ Andersson ins Leben gerufen. Russ hat sich auf 3D-Animation, Computergrafik, Robotik und Benutzeroberflächen für Virtual Reality spezialisiert, hat zudem an der University of Pennsylvania im Bereich Informatik promoviert. Gearbeitet hat Russ unter anderem bei Bell Laboratories, der ehemaligen Forschungsabteilung der Telefongesellschaft AT&T (American Telephone and Telegraph Company).

Weitergeklickt: Die gesamte Funktionsbandbreite von SynthEyes 22.10 ist auf ssontech.com einsehbar. Über den Release von Syntheyes 21.02 berichtete Digital Production am 10.02.2021.

Quellen: cgchannel.com (Meldung von Jim Thacker), ssontech.com (Auflistung der Funktionen zu SynthEyes 22.10)