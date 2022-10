Wie die Polygonanzahl in Blender reduzieren?

Environment Artist Alex Heskett macht sein Add-on Instant Imposters zugänglich, mit dem sich High Poly Meshes in Low Poly Impostors umwandeln lassen. Das spart mächtig Polygonen ein!

In nuce: Der Artist Alex Heskett hat Instant Imposters veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Add-on für Blender, mit dem sich High Poly Meshes automatisch in Low Poly Impostors umwandeln lassen – laut Produktbeschreibung mit nur einem Klick.

In toto: Im Produktvideo unten wird das Modell eines Baums als Beispielobjekt herangezogen: Während das High Poly Mesh aus 180.000 Dreiecken besteht, setzt sich das Low Poly Impostor-Gegenstück aus gerade mal 20 Dreiecken zusammen. Die Low Poly Impostors können 3D-Parallaxen, dynamische Beleuchtung, Selbstschattierung und Transluzenz (partielle Lichtdurchlässigkeit). An Komfortfunktionen werden intuitive Bedienelemente und Node-basiertes Rendering aufgeführt. Im Video wird außerdem darauf hingewiesen, dass sich mit Instant Imposters ganze 3D-Umgebungen optimieren lassen. Alex Heskett ist ein Material-Slash-Environment-Artist aus den Vereinigten Staaten, der sich selbst als Hobbyist beschreibt – mit über sechs Jahren Erfahrung im Bereich Digital Art. Zu seinen Lieblingstools gehören After Effects und Blender, sein Steckenpferd ist das prozedurale Arbeiten.

Verfügbarkeit: Instant Impostors kann auf blendermarket.com oder gumroad.com heruntergeladen werden. Verfügbar ist das Add-on in drei Ausführungen: Lite für 20 US-Dollar (um die Funktionen 3D-Parallaxen und Selbstbeschattung beschnitten), Full für 50 US-Dollar (inklusive 3D-Parallaxen und Selbstbeschattung) und Studio für 150 US-Dollar (mitsamt Studiolizenz für kommerzielle Projekte).

Instant Impostors | Blender Addon Trailer