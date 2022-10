Wie Materialien in Houdini schneller erstellen?

In nuce: Lead Game Artist Nikola Damjanov hat über seinen Artstation-Account einen neuen Ansatz zum Erstellen von 3D-Materialien publik gemacht. Die Herangehensweise orientiert sich an Houdini und Substance 3D Sampler. Ziel von Nikolas Herangehensweise ist es, das Erstellen von Materialien effizienter zu gestalten. Als die drei wichtigsten Eckpfeiler seiner Methode nennt Nikola das Erstellen von Geometrien und Height Maps (Höhenfelder) in Houdini, das Scannen von Objekten und deren Oberflächen – und künstliche Intelligenz als Ausgangspunkt.

In toto: Nikolas Artstation-Posting wurde bis dato mit über 800 Likes honoriert, in der Kommentarspalte melden sich Userinnen und User durchgehend positiv zu Nikolas Methode. Beispielsweise Jasmine Wu, 3D Environment Artist bei Wicked Realm Games, schreibt: „Would love to see the tutorial for this!”, worauf Nikola antwortet: „Thank you Jasmine! No promises, but I’ll try to make something.“ Es bleibt also abzuwarten, ob sich Nikola dazu durchringen wird, ein Tutorial bereitzustellen. Nikola Damjanov ist seit über zehn Jahren bei Nordeus beschäftigt – einem Entwickler von Mobile Games, wo er die Position des Lead Game Artists innehat. Games-Entwickler Wicked Realm Games, bei dem Jasmine Wu beschäftigt ist, gehört zum Free-to-Play-Entwickler Tilting Point. Wicked Realm Games wichtigstes Spiel bis dato ist das Strategi-RPG Star Trek Timelines.

Weitergeklickt: Nikola Damjanovs Posting ist auf Artstation einsehbar.