Mit dieser App 4K-Lighting-Renderings in Unreal Engine 5 erstellen?

Der Computer Artist Jamie Cardoso tüftelt an einer Echtzeit-Applikation, die 4K-Renderings kann – und hardwareschonend über den Webbrowser funktionieren soll.

In nuce: Auf seiner Website hat Jamie Cardoso über eine Echtzeit-Web-Applikation für Unreal Engine 5 berichtet, an welcher der Computer Artist, der seit bald 14 Jahren bei der wissenschaftlichen Verlagsgruppe Taylor & Francis beschäftigt ist, aktuell arbeitet. Das geht aus einem Posting Jamies vom 16.10. dieses Jahres hervor. Der Clou: Laut Jamie gestatte es seine App, beispielsweise verschiedene Lichtstimmungen, Lichtfarben oder IES-Lichtprofile (Illuminating Engineering Society) zu visualisieren – und zwar in Echtzeit.

In toto: Wie Jamie weiter ausführt, können mit seiner App 4K-Renderings mit nur einem Mausklick verschickt werden. Des Weiteren soll die App schlicht über einen Webbrowser laufen – ein außergewöhnlich leistungsstarker Computer wird demnach nicht benötigt. Wie Jamie auf seiner Website schreibt, arbeitet er aktuell für einen Kunden an der Web-Applikation. Aufgrund einer Geheimhaltungsvereinbarung mit dem Kunden, kann er nicht diejenige 3D-Szene zeigen, mit welcher der Computer Artist derzeit entwickelt. Zu Demonstrationszwecken greift Jamie stattdessen auf eine 3D-Szene aus dem Asset Store Evermotion zurück. In dem Video gleich hier unten führt Cardoso durch die Navigation der App.

Weitergeklickt: Zuletzt berichtete Digital Production am 28.07. dieses Jahres über Jamie Cardosos spannendes App-Projekt – damals drehte sich alles um das (oben erwähnte) Verschicken hochauflösender Renderings via Mail.

Quellen: help.maxon.net (Informationen zu IES-Lichtern)

Unreal Engine 5 real-time Web Application for IES lights and other Lighting fixtures/conditions (CC)