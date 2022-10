In nuce: Welches klassische Sci-Fi-Filmmonster begab sich einst zum Kräftemesse mit Arnold Schwarzenegger in den mittelamerikanischen Dschungel, duellierte wenig später gegen Danny Glover im Großstadtdschungel – und fand später seinen Kontrahenten auf Zubeishöhe in H.R. Gigers Alien? Der Predator natürlich (im Fachjargon auch Yautja genannt). MPC hat jetzt ein VFX Breakdown zum neuesten, filmischen Ableger namens Prey (zu Deutsch: Beute) aus dem Predator-Universum veröffentlicht. Im VFX Breakdown gesellen sich zum extraterrestrischen Trophäenjäger weitere Raubtiere: Wolf, Bär, Katze – und die kampferprobte Protagonistin, jene es mit dem Besucher aus dem Weltall aufnimmt.

MPC – Prey VFX Breakdown



In toto: Prey markiert den ersten Predator-Streifen, der seit der Übernahme des Markeninhabers 20th Century Fox durch die Walt Disney Company im März 2019 produziert wurde. Regie führte der Suspense-erprobte Regisseur Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane). Der letzte Versuch seitens 20th Century Fox, das räuberische Alien mit The Predator (deutscher Titel: Predator – Upgrade) von Kultregisseur Shane Black (The Nice Guys; Kiss Kiss, Bang Bang; Last Action Hero) zurück auf die Leinwand zu bringen, blieb sowohl fiskalisch als auch von Kritikerseite hinter den Erwartungen zurück. Prey hingegen, die mittlerweile fünfte, filmische Inkarnation der IP Predator, wurde vom Gros der Zuschauerschaft sehr wohlwollend aufgenommen, ist allerdings exklusiv auf dem Streaming-Dienstleister Disney-Plus erschienen. Eine Predator-Hatz auf der großen Leinwand entfiel daher leider. Die Besonderheit von Prey: Die Filmhandlung ist im Jahr 1712 angesiedelt, Heldin ist die Komantsche Nanu. Komantschen sind ein indigenes Volk der Indianer Nordamerikas.

