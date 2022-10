Sony Pictures Entertainment akquiriert Pixomondo

In nuce: Der VFX-Dienstleister Pixomondo wurde von Sony Pictures Entertainment übernommen. Das geht aus einer exklusiven Meldung das Branchenblatts Variety von Redakteurin Jazz Tangcay hervor.

In toto: Wie es in der Meldung heißt, hat Sony Pixomondo zu 100 Prozent übernommen. Geführt wird Pixomondo wie bisher von CEO Jonny Slow, der jetzt Ravi Ahuja untersteht, dem Chairman für Sonys weltweites Fernsehgeschäft und die Geschäftsentwicklungen (Chairman of Global Television Studios and Corporate Development). In ihrer Meldung bewertet Jazz Tangcay die Übernahme Pixomondos als weiteren Schritt Sonys, sich in den Bereich Virtual Production, Visual Effects und Streaming- & Filmproduktionen noch besser aufzustellen. Pixomondo steht nun Seite an Seite neben Sony Pictures Imageworks und Sony Innovation Studios.

Wortmeldungen: In einer Stellungnahme meldet sich Chairman Ahuja zuversichtlich zu der Übernahme. Er sagt: „Pixomondo wird die vielen Sendungen, die wir für unsere Streaming- und Netzwerkpartner produzieren, noch außergewöhnlicher machen.“ In einer weiteren Wortmeldung sagt Pixomondo-CEO Jonny Slow, er freue sich darüber, dass Pixomondo bei Sony ein Zuhause gefunden habe, um dort die Bereiche Virtual Production und VFX weiter voranzutreiben.

Weitergeklickt: Die ursprüngliche Meldung „Sony Pictures Entertainment Acquires VFX Company Pixomondo (EXCLUSIVE)“ von Jazz Tangcay ist auf variety.com einsehbar. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir diese Meldung ergänzen.

Quelle: sonypictures.com (Berufsprofil von Ravi Ahuja)