Wie entwickeln sich 3D Artists weiter?

Victor Dimitrov, aka Weight of Thought, erklärt, wie es gelingt, sich als Kreativer in die gewünschte Richtung fortzuentwickeln. Wie Loops in Cinema 4D funktionieren, setzt Victor außerdem auseinander.

In nuce: Als Nachklapp zur diesjährigen Siggraph, auf der Maxon mit seiner The 3D and Motion Design Show zugegen war, sind jetzt die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: Victor Dimitrov (auch bekannt unter seinem Pseudonym Weight of Thought). Er ist Kreativer mit Fokus auf Design und Animation. Zu seinen Lieblings-Tools gehören Cinema 4D und Octane – mit Kitbashing arbeitet er außerdem bevorzugt. Fun Fact: Zu Beginn des Videos weist der Moderator darauf hin, dass Victor großer Fan der Manga-Serie Attack on Titan ist.

Victor Dimitrov @ The 3D and Motion Design Show Siggraph 2022, Day 1



In toto: In dem zirka dreiviertelstündigen Video spricht Victor darüber, wie wichtig es für Artists ist, an persönlichen Kreativprojekten zu arbeiten, um sich eine eigene Stilrichtung zu erarbeiten. Eines der Projekte, die Victor gewuppt hat, sich damit als Kreativer fortgebildet hat, ist der Science-Fiction-artige Weightless Trailer (siehe unten). Victor sagt dazu: „Als 3D Artist geht es oft nicht um das, wovon du denkst, dass du es tun kannst, sondern darum, wovon du beweisen kannst, dass du es tun kannst.“ Victor erzählt weiter, sein Weightless Trailer hätte es ihm ermöglicht, auch professionell an Projekte heranzukommen, die mit seinem persönlichen Geschmacksempfinden übereinstimmen. Zudem redet Victor über Vertex Maps, und wie er diese nutzt, um mit den Effectors in C4D Loops zu erstellen.

Weight Of Thought – Weightless Trailer



Weitergeklickt: Am 14.10. dieses Jahres berichtete Digital Production über ein weiteres Live-Recording im Rahme der Maxon-Show, bei dem ebenfalls Victor Dimitrov dozierte – die beiden Videos sind inhaltlich nahezu identisch. Wer erfahren möchte, wie es gelingt, mit vergleichsweise geringem Aufwand eine sehenswerte Animation in Cinema 4D zu erstellen, für den lohnen jedoch beide Videos. Victor Dimitrov ist online mit seiner Homepage weightofthought.com präsent.