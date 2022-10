In Adobes Character Animator steckt jetzt eine Motion Library!

In nuce: Adobe hat den Character Animator in der Version 23.0 veröffentlicht. Character Animator ist ein Echtzeit-Tool für Motion Capturing und Character Animation. Mit Character Animator wurde beispielsweise die Comedy-Serie Our Cartoon President realisiert. Neu hinzugekommen ist jetzt eine Mocap Library (Details siehe nachstehend). Angekündigt wurde Character Animator 23.0 im Zuge der Kreativkonferenz Adobe Max (Digital Production berichtete am 19.10. dieses Jahres). Verfügbar ist die Software für Windows- und Mac-Betriebssysteme.

Motion Library (Adobe Character Animator Tutorial)



In toto: Für die neue Version wurde eine Library verbaut, bestückt mit über 350 Ganzkörper-Mocap-Bewegungen (darunter Kampf-, Tanz- oder Sportbewegungen). Über die Zeitleiste (Timeline) innerhalb der Software können diese Bewegungen angepasst werden. Wie die sogenannte Motion Library funktioniert, wird auf helpx.adobe.com auseinandergesetzt.

Weitergeklickt: Der dazugehörige Veröffentlichungshinweis informiert über Character Animator 23.0. Eine kostenlose Testversion der Software wird angeboten, die Vollversion kostet 61,95 Euro monatlich – ist im Creative Cloud-Abo enthalten. Weitere Infos sind auf adobe.com/de einsehbar. In einem fast halbstündigen Video erklärt der Senior Experience Designer Lead von Adobe, Dave Werner (alias Okay Samurai), was die neue Motion Library bietet (siehe oben).