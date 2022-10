Mit Fotogrammmetrie Städte in Rennspiel-Fahrbahnen verwandeln?

Fotogrammmetrie-Tool Reality Capture, GoPro-Footage und Dronenaufnahmen: Das sind die drei Zutaten, mit denen ein Entwickler eine ganze Stadt in eine Rennspiel-Fahrbahn für das Game Assetto Corsa übertragen hat. Start your engines!

In nuce: Im Rennspiel Assetto Corsa vom italienischen Spieleentwickler Kunos Simulazioni brettern Geschwindigkeitsfetischisten mit Luxusfahrzeugen wie dem Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio über die Rennbahn. Ein Entwickler, bekannt unter dem Pseudonym ISavic, hat dazu ein Video veröffentlicht, in dem ein Fahrzeug aus der Cockpitperspektive durch eine Stadt fährt – innerhalb des Spiels Assetto Corsa. Der Clou daran: Die Fahrbahn von ISavic ist mit dem Fotogrammmetrie-Tool Reality Capture entstanden.

Assetto Corsa – Photogrammetry track modding experiment



In toto: Seinen Anfang genommen hat ISavics Projekt vor knapp einem Jahr, als er eine komplette Stadt in eine befahrbare Rennbahn verwandelt hat. Laut ISavic ist die Rennbahn nahezu ausschließlich mithilfe von Reality Capture, GoPro-Footage und Dronenaufnahmen entstanden. Nur einzelne Assets, wie beispielsweise Brückengeländer oder Laternenmasten, wurden nachträglich in Blender erstellt. ISavic fügt an, das Ergebnis sei nicht perfekt, benötige noch Feinschliff, sei aber als Level für Assetto Corsa nutzbar. Wer es Isavic gleichtun will, kann sich die Tutorial-Videos anschauen (ebenfalls hier verlinkt), in denen der Entwickler erklärt, wie er die Fahrbahn erstellt hat.

Converting reality to racing game track, tutorial



Photogrammetrie zu Assetto Corsa, Track-Mod-Tutorial



Weitergeklickt: Über Reality Capture berichtete Digital Production zuletzt am 13.09. des Vorjahrs. Damals ist das Fotogrammetrie-Tool in der Version 1.2 erschienen. ISavic kann über Twitter kontaktiert werden.

Quelle: 80.lv (Meldung von Theodore McKenzie)