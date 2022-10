Das Plugin-Paket Continuum bekommt ein Update verpasst!

In nuce: Das umfangreiche Plugin-Paket Continuum von Boris FX wurde jetzt in seiner neuesten Version veröffentlicht – und nennt sich Continuum 2023. Das geht aus einer Pressemeldung vom 27.10. dieses Jahres hervor. Continuum richtet sich an Kreativschaffende aus den Bereichen Broadcasting, Motion Graphics und Compositing.

In toto: An neu hingekommenen Funktionen werden mitunter gelistet: ein atmosphärischer Glüheffekt (glow effect), 10 actiongeladene Übergänge (Transitions) und über 250 Voreinstellungen (Presets). Das werbliche Video gleich hier unten wirft sich für Continuum 2023 ins Geschirr. Außerdem wurde die Benutzeroberfläche von Particle Illusion vereinfacht. Laut Pressemeldung arbeiten Kreative mit Particle Illusion um fünfzig Prozent schneller, denn zuvor. Im zweiten Video, ebenfalls hier unten verlinkt, geht der Design Director von Boris FX, John Dickinson, auf die neuen Funktionen von Particle Illusion ein. Verfügbar ist Continuum 2023 für Adobe, Avid und OFX-Workflows. OFX, auch OpenFX, ist ein offener Standard für 2D Visual Effects und Compositing-Standards (siehe Quelle am Ende dieser Meldung).

Gewinnmöglichkeit: Um den Release von Continuum 2023 zu feiern, verlost BorisFX dreimal ein Einjahrsabo (Subscription) für Continuum 2023. Die Gewinner werden zufällig ausgewählt, in der Woche vom 7ten November via Mail benachrichtigt. Weitere Infos hierzu sind auf gleam.io einsehbar. Der monetäre Hintergrund dazu: Continuum kann für wahlweise 295 US-Dollar jährlich oder 37 US-Dollar monatlich erworben werden. Alle Weitere ist auf borisfx.com einsehbar.

Weitegeklickt: Die dazugehörige Pressemeldung von Director of Marketing Jessie Electa Petrov kann auf blog.borisfx.com nachgelesen werden. Eine Testversion von Continuum wird angeboten, ist über vfx.borisfx.com zu beziehen.

Quellen: openfx.sourceforge.net

Boris FX Continuum 2023: New Features



Boris FX Continuum 2023: New Features in Particle Illusion