Zwei neue Blender-Tutorials auf YouTube veröffentlicht!

Der Channel All the Works hat zwei neue Lernvideos parat: zu Lowpoly-Environments und Portal-Szenen. Die Tutorials arbeiten mit den Geometry Nodes aus Blender 3.3.

In nuce: Seitdem Digital Production zuletzt über ein Blender-Tutorial auf dem YouTube-Kanal All the Works berichtet hat – damals ging es um das Add-on Mtree, mit dem sich Bäume generieren lassen (siehe Digital Production vom 8.08. dieses Jahres) –, sind zwei weiter, wertige Tutorial-Videos erschienen. Das erste nennt sich „Easy Geometry Nodes – Lowpoly Environment Blender 3.3“. Hierin wird gezeigt, wie es glückt, eine Lowpoly-Umgebung in Blender 3.3 zu erstellen. Das zweite Video heißt „Let’s Make a Portal Scene in Blender“, und demonstriert, wie es gelingt, ein Portal in Blender zu erstellen (vergleichbar mit solchen, wie sie Gamer aus den Puzzle-Videospielen Portal 1 & 2 von Valve kennen). Beide Video-Tutorials sind gleich hier unten verlinkt.

Weitergeklickt: Nachstehend folgen weitere, empfehlenswerte Video-Tutorials zu Blender von All the Works, die Digital Production in der Vergangenheit vorgestellt hat.

