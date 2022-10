Obi-Wan Kenobi | VFX Breakdown

In nuce: VFX-Dienstleister Hybride hat ein aktuelles VFX Breakdown zur Streaming-Serie Obi-Wan Kenobi veröffentlicht. Die abgeschlossene Mini-Serie ist auf Disney-Plus erschienen, umfasst sechs Episoden (jeweils zirka 45 bis 55 Minuten), spielt nach den Ereignissen des Kinofilms Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith von 2005.

OBI-WAN KENOBI – HYBRIDE VFX BREAKDOWN



In toto: Der Alltag von Jedi-Ruheständler Obi-Wan Kenobi: Sich von Hybride ein Kamel durch ein Eopie ersetzen lassen (die Star-Wars-Alternative zum Wüstenreittier), Frühstücksflocken für Jedi-Ritter-Veteranen mampfen, Besuch von Senator Bail Organa empfangen (gespielt von Jimmy Smits), einem kindsköpfigen Luke Skywalker hinterherspionieren – und sich von Jedi-Jägerin Reva Sevander, aka Die Dritte Schwester, den Feierabend vermiesen lassen. Daneben gibt es ein Wiedersehen mit dem berühmtesten Weltraum-Diktator, der ein Cape tragen kann, ohne, dass es nach Fashion Crime aussieht.

Weitergeblättert: In unserer letzten Ausgabe, der DP 05 : 2022, gab es Star Wars im Doppelpack. Zum einen den komödiantischen Unpacking-Kurzfilm E-11 (benannt nach der gleichnamigen Laserkanone) von Filmemacher Robert Hranitzky, zum anderen den Fanfilm namens Descendants of Order 66, in den 15 Jahre Herzblut geflossen sind. Nachzulesen ist das übrigens auch in unserer komplett kostenlosen E-Paper-Variante DP 05 : 2022 (die mit dem Star-Wars-Sturmtruppler auf dem Cover). Die Story The Making of E-11 findet sich auf Seite 6, Descendants of Order 66 geht ab Seite 26 los.

Weitergeklickt: Zuletzt berichtete Digital Production am 27.05.2021 darüber, was Hybride in der weit, weit entfernten Galaxis treibt – mitunter in Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers.

