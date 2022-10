Realistische Haut mit Blender erstellen – aber wie?

In nuce: Eugenio Pignataro, freischaffender 3D Modeler aus Buenos Aires, hat einen kostenlosen, prozeduralen Skin Shader für Blender veröffentlicht – und erklärt in Kürze, wie er funktioniert. Das geht aus einem Twitter-Posting Eugenios hervor. In einem weiteren Twitter-Posting erklärt Eugenio, wie der dazugehörige Node Tree aussieht.

Weitergeklickt: Eugenio Pignataro, alias Oscurart, kann über seine Website besucht werden – dort sind auch seine Social-Media-Auftritte verlinkt.

Quelle: 80.lv (Meldung von Gloria Levine)

I will decompose the concept of this shader, not the technical process, it isn't my business now 😅.

I open thread!

The Shader and the reference (picture from google).#blenderart #b3d #Blender3d #BlenderCycles pic.twitter.com/UtGUf3HikY

— Nicolás Eugenio Pignataro (Oscurart) (@Oscurart) October 23, 2022