25 HDRI Maps und 6 HDRI Area Light Texturen kostenlos herunterladen

In nuce: Lightmap, der Softwareentwickler aus dem Vereinigten Königreich, hat zugänglich gemacht: ein 25-teilges Paket, bestehend aus HDRI-Maps, und ein 6-teiliges Paket zu HDR-Flächenlichttexturen (Area Light Textures). Der Clou: Die Pakete sind komplett kostenfrei.

In toto: Erstellt wurden die Maps mit HDR Light Studio, der Lichtdesign-Software von Lightmap. Mithilfe des 25-teiligen Pakets soll die Lichtstimmung einer realen Studioaufnahme simuliert werden. Angedacht ist das Paket für Portfolio-Renderings und Produktvisualisierungen. Die 6-teiligen HDR-Flächenlichttexturen hingegen sollen reale Lichtquellen nachahmen. Die beiden Pakete, welche als EXR-Dateien bereitstehen, können in den gängigen Digital Content Creations Tools verwendet werden – etwa in: Cinema 4D, 3ds Max oder Unreal Engine. Der Download ist ohne Registrierung möglich. Die Verwendung für kommerzielle Projekte ist erlaubt.

Weitergeklickt: Sowohl das 25-teilige HDRI-Maps-Paket als auch die HDR-Flächenlichttexturen in sechs Teilen stehen auf lightmap.co.uk zum Download bereit. Digital Production berichtete zuletzt am 8.02.2021 über die Software HDR Light Studio von Lightmap, als Xenon Drop 2 veröffentlicht wurde.