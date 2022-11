Wie geht Speed Sculpting in ZBrush?

Justin Fields, einer der Designer hinter Star Trek Discovery und dem Predator-Film Prey, zeigt, wie sich in ZBrush in kürzester Zeit ein Alien-Charakter bauen lässt.

In nuce: Als Nachklapp zur diesjährigen Siggraph, auf der Maxon mit seiner The 3D and Motion Design Show zugegen war, sind jetzt die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: Justin Fields, der mit gleich zwei Videos zum Sculpting in ZBrush vertreten ist.

Justin Fields @ The 3D and Motion Design Show Siggraph 2022, Day 1



In toto: Im ersten, etwas über dreiviertelstündigen Video demonstriert Justin mitunter, dass er nicht umsonst dafür bekannt ist, in Windeseile Assets und Charaktere in ZBrush zu bauen. Denn Justin skulptiert ein Alien, welches von Zuschauerseite auf den Namen Globo getauft wird. Im zweiten, fast einstündigen Video zeigt Justin einige seiner Arbeitsproben (für den Disney-Plus-Film Prey, bei dem Justin beispielsweise die Innenseite der Predator-Maske designt hat. Siehe hierzu das zweite Video ab Minute 3:50, oder das entsprechende Artstation-Posting. Aber auch für die Sci-Fi-Serie Star Trek Discovery, zu bestaunen ab Minute 4:50 des zweiten Videos, war Justin aktiv).

Justin Fields @ The 3D and Motion Design Show Siggraph 2022, Day 2



Wer ist Justin Fields? Justin ist ein professioneller 3D-Sculptur, ist zudem seit über drei Jahren als Creative Director und Concept Artist beim Visual Development Studio Sanctum Studios beschäftigt. Jüngst arbeitete Sanctum Studios zusammen mit Special Effects-Firma ADI (Amalgamated Dynamics, Inc.) zusammen, um einige der Designs für den fünften Predator-Film namens Prey zu erstellen (Digital Production berichtete 25.10. dieses Jahres über MPCs VFX Breakdown zum Film).