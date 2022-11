Auf der ZBrush Summit wertige Preise gewinnen!

In nuce: Softwarehersteller Maxon hat den 2022 ZBrush Summit angekündigt. Das geht aus einer Pressemeldung vom 25.10. dieses Jahres hervor, in der es heißt, die Veranstaltung wolle Artists aus der ganzen Welt zusammenführen. Auf dem Veranstaltungsprogramm stehen 3D-Sculpting-Showcases, Präsentationen von Branchenveteranen und Software-Ankündigungen. Die präsentierten 3D-Inhalt werden mit Maxon One Produkten erstellt, das Echtzeit-Rendering wird mittels Unreal Engine bewerkstelligt. Die viertägige 2022 ZBrush Summit findet vom 13ten bis zum 16ten November online statt, wird via ZBrush Live, YouTube oder Twitch abrufbar sein. Beginnen wird die Veranstaltung am Sonntag, dem 13ten November, um 23:30 Uhr deutscher Zeit.

In toto: Eine Besonderheit ist die ZBrush Sculpt Off Challenge, die sich am Sonntag, dem 13ten November ereignen wird. Die Challenge beginnt um 20 Uhr deutscher Zeit, dauert bis 23:30 Uhr. Teilnehmen können alle ZBursh-Userinnen und -User weltweit. Gewinne locken, sich der Challenge anzuschließen. Um welche Gewinne es sich konkret handelt, wird live während der Challenge bekanntgegeben. Gesponsert werden diese von Dell, Xencelabs, Gnomon School, Wacom, Gnomon Workshop, XMD Source, 3D Connexion, Anatomy Tools, Formlabs und anderen Unternehmen.

Die ZBrush Challenge: Der Wettbewerb steht unter dem Motto Monuments (zu Deutsch: Denkmäler) – die Wettbewerbsbeiträge sind entlang nachstehender Kategorien abzustimmen: Zen, Tapferkeit, Wiedergeburt, Einigkeit, Stärke oder Ehre. Im werblichen Video zur Challenge sind es Pixologics 3D Product Development Manager Paul Gaboury, Ubisofts Expert Character Artist Joseph Drust und Blizzards Senior In-Game Modeling Artist Jessica Dru Johnson, die bei der letztjährigen ZBrush Sculpt Off als Juroren fungiert haben. Interessierte Artists registrieren sich auf zbrushsummit.com für die Challenge.

Weitergeklickt: Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung stehen auf zbrushsummit.com abrufbereit.