Unitys Digital Human Package bekommt ein Update!

In nuce: Unity hat seinem Digital Human Package ein Update verpasst. Bekanntgegeben wurde das Update am 1.11., also am Dienstag dieser Woche, im Rahmen der Keynote des Unity-Geschäftsführers John Riccitiello – auf dem User Event Unity 2022 (siehe nachstehendes Video ab Minute 02:36).

Unite 2022 Keynote | Unity



In toto: Beim Digital Human Package handelt es sich um eine kostenfreie Online-Bibliothek, bestückt mit Assets und Animationen, mithilfe derer sich fotorealistische, menschliche Charaktere in der Spiele-Engine Unity rendern lassen. Ursprünglich wurde das Package im Zuge des Kurzfilms The Heretic im Jahr 2020 veröffentlicht. The Heretic (zu dt.: Der Ketzer) demonstriert mitunter einen realitätsechten, digitalen Menschen, der unter Zuhilfenahme der Game-Engine Unity entstanden ist (am Ende dieser Meldung findet sich das Video verlinkt). Viele der, jetzt für das Digital Human Package neu hinzugekommenen, Funktionen sind solche, die im Rahmen einer weiteren Demonstration der Unity-Engine zum Einsatz kamen: dem Kurzfilm Enemies (siehe nachfolgendes Video). Das Aufmacherbild dieser Meldung hat die Redaktion demselben Kurzfilm entnommen.

Enemies – real-time cinematic teaser | Unity



Neue Funktionen: Nachstehend sind einige der neuen Funktionen des Digital Human Packages gelistet, die mit dem Update einhergehen.

GPU-beschleunigte Hautverformung

Die Möglichkeit, Wrinkle Maps (Falten) automatisch anzuwenden – auf Basis der Hautspannung

Benutzerdefinierter Pass für leichte Unschärfen (Blurring) rund um die Augenlider

Aktualisierte Shader-Grafiken für Augen und Haut

Verwertbarkeit: Laut Jim Thacker von cgchannel.com ist das Package unter der Unity Companion License erhältlich, was eine kommerzielle Nutzung einschließt.

Weitergeklickt: Unitys Digital Human Package steht auf github.com zum Download bereit.

Quellen: cgchannel.com (Meldung von Jim Thacker), blog.unity.com (Blog-Posting vom Community Team)

The Heretic short film | Unity