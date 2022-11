Was können die neuen Cloth Dynamics in Cinema 4D?

Motion Graphics-Experte EJ Hassenfratz zeigt, was in den neuen Cloth & Rope Dynamics in C4D steckt. Ein Live-Recording von der Siggraph 2022.

In nuce: Als Nachklapp zur diesjährigen Siggraph, auf der Maxon mit seiner The 3D and Motion Design Show zugegen war, sind jetzt die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: EJ Hassenfratz. In dem knapp fünfzigminütigen Video widmet sich Hassenfratz den Neuerungen zu Cloth & Rope Dynamics in Cinema 4D.

EJ Hassenfratz @ The 3D and Motion Design Show Siggraph 2022, Day 1



Weiterbildungsmöglichkeiten: Eigene Bildungsangebote, für die EJ im Video eingangs die Werbetrommel rührt, sind der Anfängerkurs Learn Cinema 4D in 12 Weeks und der Fortgeschrittenenkurs Next-Level Cinema 4D Techniques. Beide kostenpflichtige Online-Kurse stehen auf der Lernplattform School of Motion abrufbereit.

Wer ist EJ Hassenfratz? EJ Hassenfratz ist ein Motion Designer aus den Vereinigten Staaten mit über zehn Jahren Erfahrung mit Cinema 4D, der bereits mit mehreren Emmys prämiert wurde. Seit dem Jahr 2005 arbeitet er in der Motion Graphics-Industrie. Seiner Expertise – und diesem Tutorial-Video – darf demnach vertraut werden. Creative Director bei School of Motion ist Hassenfratz seit mittlerweile über drei Jahren. School of Motion ist eine umfangreiche Online-Plattform, auf welcher Weiterbildungsangebote betreffs Motion Design abrufbar sind. Hassenfratz didaktisches Angebot steht zusätzlich auf cinversity.com bereit (in der Kopfleiste auf Learn klicken, danach im Klappmenü die Option Motion Graphics auswählen).

