3ds Max Tool zum Zerschneiden von Geometrien!

In nuce: Der Senior Technical Artist von Red Storm Entertainment, John Martini, auch bekannt unter seinem Pseudonym Joker Martini, hat ein neues Tool für 3ds Max veröffentlicht: Slice and Dice (zu Deutsch: Schneiden und Würfeln). Slice and Dice funktioniert mit 3ds Max 2018 und aufwärts, ist mit 10 US-Dollar bepreist. Der Arbeitgeber John Martinis, Red Storm Entertainment, ist ein Tochterunternehmen des Videospielunternehmens Ubisoft. Von den 90ern bis hinein in die Gegenwart ist Red Storm Entertainment für die Entwicklung zahlreicher Ableger der Taktik-Shooter-Computerspiele rund um Tom Clancy bekannt.

Slice And Dice 1.0 – Overview



In toto: Laut Beschreibung hilft das Tool Artists dabei, Geometrien zu zerschneiden – und bei Bedarf jederzeit in den Originalzustand zurückzuversetzen. Weiter heißt es, dass Tool würde den Workflow entscheidend beschleunigen beziehungsweise Artists Stunden händischer Aufgaben einsparen. In dem knapp achtminütigen Video oben demonstriert Joker Martini die Handhabe seiner Tools.

Weitergeklickt: Das Slice and Dice von 3ds Max ist auf jokermartini.com erhältlich. In der Vergangenheit hat Digital Production wiederholt über Tools, Scripts und andere Helferlein aus der Schmiede des John Martini berichtet. Nachstehend folgen einige der interessantesten Tools für 3ds Max, die einen Klick wert sind.