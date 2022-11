Und hier kommt die neue DP!

Druckfrisch von der International Broadcast Convention (IBC) ins Heft: Quality Control, Pipeline-Revolution und die Zukunft der Videotelefonie. Lest in unserem Artikel-Zweiteiler alles übers ACES (Academy Color Encoding System) – und wie der entsprechende Workflow funktioniert.

Digital Production auf der IBC – Quality Control, Pipeline-Revolution und Videotelefonie: Für unsere Herbst-und-Winterausgabe, der DP 06 : 2022, waren wir auf der International Broadcast Convention (IBC) in Amsterdam! Dort haben wir uns tolle neue Tools angeschaut – drei davon haben wir gleich für diese Ausgabe in Interview-Form mitgebracht. Gedruckt liest sich das so: Wir sprachen mit Dan Tatut von Marquise Technologies übe ICE Prime, einen neuen Player für Quality Control („Three elements of Quality Control“ auf Seite 32), mit Jeremy Smith von Jellyfish Pictures haben wir uns über Hammerspace unterhalten, und darüber, worin bei Hammerspace das Potenzial liegt, Pipelines global umzuwerfen („Jellyfish in the Hammerspace“ auf Seite 126), und mit Gil Shefler von Riverside.fm haben wir über das perfekte Tool für die Videoteleofonie-Aufnahme geplaudert: Riverside („The better way to do an interview…“ auf Seite 82).

ACES – Academy Color Encoding System: Für unseren AES-Schwerpunkt hat Edelfeder-Slash-ACES-Guru Christoph Zapletal den definitiven „Das-Musst-Du-Wissen“-Artikel zum Academy Color Encoding System geschrieben („Putting the Ace in ACES“ auf Seite 20). Außerdem läuft Adobe – um es salopp zu formulieren – mit ACES in After Effects thematisch ums Eck respektive Baselight aktualisiert den Farbworkflow beim SWR (und hoffentlich bald den anderen Öffentlichen) – nachzulesen in „Moderne Post in SWR“ auf Seite 38.

Hardware- & Software-Tests und Projektberichte: Daneben buhlen um eure Aufmerksamkeit: Hardware-Tests zu Bildstabilisierung in Sony- und Blackmagic-Kameras, preisgünstige Grading Panels und die Webcam-Empfehlung Obsbot Tiny 4K („Gyroskope zur Bildstabilisierung“ auf Seite 86, „Grading Panels aus der Midi-Welt“ auf Seite 93, und „Follower!“ auf Seite 49). Projektberichte gibt es on top, denn wie sind eigentlich entstanden: die Zombie-Folge aus Love, Death and Robots, der neue Disney-Animationsfilm Strange World oder der Netflix-Knüller Arcane: League of Legends („Apokalypse der Mini-Zombies“ auf Seite 12, „Welcome to the Strange World!“ auf Seite 54, und „Totally Jinxed: Serial Sisterhood“ auf Seite 132)? Daneben richten Uli Plank und Manuel Kotulla den kritischen Expertenblick auf Cinema 4D 2023 und Renderman 25.

Digital Production als Print und E-Paper: Mit Veröffentlichung unserer vorangegangenen Ausgabe, der Digital Production 05 : 2022, publizieren wir zusätzlich digital als E-Paper. Wer sich an die E-Paper-Variante herantasten möchte, dem empfehlen wir, in das dazugehörige Probeexemplar reinzuklicken. In der aktuellen Ausgabe erklärt Patrick Poti auf Seite 44, wie man sich für das E-Paper registriert – und welche Vorteile mit der papierlosen Digital Production einhergehen.

Weitergeklickt und -geblättert: Damit ist die thematische Spannbreite der Digital Production 06 : 2022 längst nicht ausgeschöpft – aber entdeckt selbst (beispielsweise auf den Seiten 62 und 68, wo Ralf Gliffe erklärt, wie Künstliche Intelligenz aktuell die Bildbearbeitung umwirft). Übrigens: Den Astronauten aus dem Cover finden Leser auf Seite 112. Dort betreibt Ralf Drechsler sein Virtual Production Studio Hyperbowl, genauer in der bayerischen Gemeinde Penzing („Man on the Moon – Production in Penzing“). Also: Mit einem Klick auf DIGITAL PRODUCTION 06 : 2022 erschließt sich euch die gesamte Themenwelt. Wir wünschen viel Freude beim Schmökern und Informieren!