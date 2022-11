Wie lässt sich der menschliche Blick berechnen?

In nuce: Wissenschaftliche Rechercheure der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg haben über GitHub eine Methode publik gemacht, mit der sich die Kopfstellung eines Menschen einschätzen lässt.

In toto: Die Methode hört auf den Namen 6DRepNet, das dazugehörige akademische Paper heißt 6D Rotation Representation for Unconstrained Head Pose Estimation (6D-Drehungsrepräsentation für die uneingeschränkte Schätzung der Kopfhaltung). Laut beteiligter Wissenschaftler übersteigt ihre Methode herkömmliche Herangehensweisen um bis zu 20 Prozent. Ob sich die Methode an realweltlichen Produktionsbedingungen der Entertainment-Branche erproben darf, bleibt noch abzuwarten. Die an der Methode beteiligten Wissenschaftler sind die Doktoranden Thorsten Hempel und Ahmed Abdelrahman – sowie Professor für Neuro-Informationstechnik für Elektro- und Informationstechnik, Ayoub Al-Hamadi.

Weitergeklickt: Das forscherische Etappenziel kann auf github.com abgerufen werden.

Quelle: 80.lv (Meldung von Gloria Levine)