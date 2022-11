Auf Spezialbereiche zugeschnittene Blender-Apps?

In nuce: Die Blender Foundation hat einen Projektvorschlag für Blender Apps veröffentlicht. Die Apps sind auf bestimmte Aufgaben ausgelegt, setzen auf der Hauptsoftware Blender auf. Daneben wurde das neue Dateiformat .blendx vorgeschlagen. Diese Informationen gehen aus dem Blog-Posting Blender Apps von Pablo Vazquez (Senior Lighting Artist bei Blender) vom 2.11. dieses Jahres hervor. Das Besondere: Die Apps sollen eigenständig lauffähig sein; es ist nicht nötig, Blender selbst zu installieren, um die Apps zu nutzen.

Die vorgeschlagenen Apps sollen sich etwa für Produktpräsentationen eignen, aber auch für den Bereich Bildung, oder auf Pipelines von VFX-Produktion & Videospielentwicklung ausgerichtet sein. Blender 101 beispielsweise ist laut Blog-Posting auf den Einsatz in Unterrichten an Schulen zugeschnitten. Die App für Produktpräsentationen dürfte, so der Plan, auch für diejenigen bedienbar sein, die mit der Handhabe Blenders nicht vertraut sind. Ein Kunde würde etwa eine einzelne Zip-Datei erhalten, in der sich eine ausführbare Datei befindet. Ein Image Viewer (Bildbetrachter) ist ein denkbares Beispiel für den Bereich Pipeline; damit würden, laut Blog, beispielsweise Video Sequencer, Image Editor und Annotation Tools gebündelt. Eine Version hiervon ist gemäß Blog-Posting bereits im Rahmen der wöchentlich stattfindenden Blender Studio Meetings in Verwendung (siehe Blog-Posting Media Viewer by Blender Studio von Technical Director Paul Golter).

Das vorgeschlagene Dateiformat nennt sich .blendx. Mit einem Doppelklick darauf soll sich Blender direkt öffnen – vorausgesetzt, die Software ist installiert. Hingegen kompliziertere Apps würden als komprimiertes Archiv kommuniziert (mitsamt .blendx-Datei und benutzerdefinierten Inhalten wie zusätzlichen Skripten oder Assets).

Weitergeklickt: Das oben genannte Blog-Posting von Pablo Vazquez bietet alle weitergehenden Informationen – inklusive einer Anleitung, wie sich die Apps als Entwicklerin oder Entwickler erstellen lassen. Das Aufmacherbild oben stammt aus dem komödiantischen Grusel-Kurzfilm Sprite Fright (Digital Production berichtete am 28.12.2021).

