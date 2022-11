Birds of Paradise | VFX Breakdown

In nuce: „Kunst betrügt nicht den Charakter.“ Dieses Zitat des berühmten Bildhauers Auguste Rodin ist der Buchvorlag zum Amazon Prime-Spielfilm Birds of Paradise (deutsche Titel: Tanz zum Ruhm) vorangestellt, zu dem Goodbye Kansas Studios jetzt einen VFX Breakdown veröffentlicht haben. Lasst eure Augen – in Anlehnung an Rodin – einen ehrenwerten Betrug durchgehen, genießt Visual Effects wie Set Extension der Pariser Skyline, Vögel am Himmel, Rollplakate vor der Pariser Oper – und dergleichen Augenschmaus mehr.

In toto: Bei dem Film handelt es sich um ein Tanzdrama, basierend auf dem Debütroman Bright Burning Stars von Autorin-Slash-Ex-Tänzerin A.K. Small. Im Film zum Buch treffen zwei Frauen – eine davon wird als Tanzwunderkind gehandelt – an einer Pariser Elite-Ballettschule aufeinander; beide Frauen bewerben sich auf einen Vertrag an der renommierten Pariser Oper. Der zweite Roman der Autorin namens Feather Girl befindet sich aktuell in Vorbereitung. Für ihre Kurzgeschichten hat A.K. Small Preise gewonnen; sie ist Alumna des staatlichen College of William & Mary und der privaten Kunsthochschule Vermont College of Fine Arts. Realisiert wurde die Verfilmung von Regisseurin Sarah Adina Smith, die sich bis dato vor allem durch Episoden für die HBO-Serie Room 104, die Amazon Prime-Serie Hanna oder die Miniserie Eine wie Alaska hervorgetan hat.

Quellen: moviepilot.de, imdb.com, aksmallwords.com (Homepage der Autorin)

Birds of Paradise – VFX reel by Goodbye Kansas Studios