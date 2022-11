Mit Motion Graphics das Tachometer der Zukunft definieren?

In nuce: Nicht nur auf den Branchenevents Siggraph und IBC war Maxon dieses Jahr mit seiner The 3D and Motion Design Show vertreten – sondern auch auf der NAB (National Association of Broadcasters) in Las Vegas. Als Nachklapp zur diesjährigen NAB sind nun die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: John Lepore. In dem Tutorial widmet sich John dem Thema Motion Graphics – und wie sich mithilfe dieser ein futuristisches Tachometer und andere Bedienelemente innerhalb einer Porsches erstellen lassen.

Wer ist John Lepore? Seit mittlerweile fast 12 Jahren ist John als Dozent für Maxon tätig, ist daneben seit 15 Jahren in verschiedenen Positionen beim Planungs- und Designdienstleister Percepetion aus New York beschäftigt (aktuell als Principal Creative Director). In seiner Selbstbeschreibung zu Beginn des Videos bezeichnet sich John als Creative Consultant für Film, Tech und die Automobilindustrie. Zu seiner bevorzugten Maxon-Software gehört Cinema 4D. Die Marvel-Filme Black Panther 1 & 2, Avengers: Endgame oder Spider-man: Homecoming gehören zu seinen Credits innerhalb der Kreativindustrie. Besonders stolz ist John auf seine Design-Arbeit, die er für den ersten Black-Panther-Film gestemmt hat – zusammen mit seinem Team von Perception; Perception war mitunter zuständig für die Titel-Sequenz, die Previz des Prologs oder Technologiekonzepte des ersten Black-Panther-Films.

Weitergeklickt: John Lepore ist online mit seiner Homepage johnymotion.com vertreten.

John Lepore @ The 3D and Motion Design Show, NAB NY 2022