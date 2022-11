Wie einen realistischen Flammenwerfer simulieren?

In nuce: Der VFX-Software-Entwickler Sitni Sati hat ein Tutorial für FumeFX veröffentlicht – dessen Name: Flamethrower Tutorial mit FumeFX 6 für 3ds Max (Flammenwerfer-Tutorial mit Fume FX für 3ds Max). Sitni Sati ist eine Firma, die laut Eigendarstellung 20 Jahre Erfahrung in der Recherche und Entwicklung von VFX-Software vereint. FumeFX hingegen ist eine Simulationssoftware, zu dessen Release der Version-6-Beta Digital Production am 30.08.2022 berichtet hat. Die Beta-Version ist kostenlos, wird als kommerzielle Lizenz angeboten, ist noch bis einschließlich 21.12. dieses Jahres gültig.

In toto: Das knapp halbstündige Tutorial-Video setzt auseinander, wie sich ein Flammenwerfer simulieren lässt – unter Zuhilfenahme der sogenannten NodeWorks-Partikel und FumeFX-Quellen. In der Beschreibung des Tutorials heißt es weiter, es würde Artists beigebracht, eine Napalmflamme zu simulieren, inklusive der charakteristischen, rollenden Bewegung und dazugehörigen Rauchschwaden. An behandelten Themen des Tutorials werden gelistet: Partikel, PhysX, FumeFX-Simulation, Arnold Rendering mit Volume Ray Depth. FumeFX wird zusätzlich für Maya und Cinema 4D angeboten (in der Kopfzeile der Firmenwebsite mit dem Cursor über den Menüpunkt Products fahren, im Klappmenü, welches sich daraufhin öffnet, auf 3ds Max, Cinema 4D oder Maya klicken).

Weitergeklickt: Die FumeFX 6 Beta kann auf afterworks.com heruntergeladen werden.

Flamethrower Tutorial with FumeFX 6 for 3ds max