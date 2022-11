Maxon veröffentlicht Cinema 4D 2023.1!

In nuce: Maxon hat die neueste Version von Cinema 4D veröffentlicht – sie nennt sich: Cinema 4D 2023.1. Das geht aus einem Veröffentlichungshinweis vom 9.11. hervor, respektive dem dazugehörigen Änderungsprotokoll (Changelog). Die wichtigsten Neuerungen betreffen das neue Simulations-Werkzeug namens Pyro, die Unterstützung von NanoVDB und ein verbesserter Redshift-Workflow.

In toto: Nachstehend folgen stichpunktartig die wichtigsten Funktionen, die im Zuge von Cinema 4D 2023.1 neu dazugekommen sind. Für eine komplette Auflistung sind der Veröffentlichungshinweis und das Änderungsprotokoll aufzurufen.

Pyro: Mit dieser neuen Funktion lassen sich Feuer, Rauch und Explosionen simulieren. Laut cgchannel.com ist die neue Pyro-Funktion darauf ausgelegt, besonders nutzerfreundlich zu sein. Die GPU-beschleunigte Simulation erlaubt es außerdem, dass Feuer- und Raucheffekte mit Kleidungsstücken und Körpern interagieren (was laut maxon.net ein Bestandteil von Maxons Unified Simulation System ist. Zu Deutsch: Vereinheitlichtes Simulationssystem).

Der Workflow mit dem Redshift-Renderer soll jetzt flüssiger sein. Das zeigt sich mitunter darin, dass eine native Redshift-Kamera eingeführt wurde, dieselbe über eigene Einstellungsmöglichkeiten verfügt (bspw. verschiedene Objektive, darunter Fisheye oder sphärische und zylindrische Darstellung). Zu den weiteren, neu hinzugekommenen Funktionen, die Redshift in Cinema 4D verbessern sollen, gehören die Unterstützung für animierte Texturen, Ramps, Vertex-Farben und einige Farbkorrektur-Nodes. Daneben wurde die Symmetriemodellierung verfeinert. Das betrifft vor allem das globale Symmetriesystem – hier werden jetzt radiale, planare und topologische Symmetrien unterstützt.

verfeinert. Das betrifft vor allem das globale Symmetriesystem – hier werden jetzt radiale, planare und topologische Symmetrien unterstützt. USD-Workflow: Laut cgchannel.com gestattet es C4D 2023.1, USD-Ebenen zu exportieren. Vorausgesetzt, C4D wurde in einer USD-Pipeline untergebracht.

Quelle: cgchannel.com (Meldung von Jim Thacker)