Viele neue Video-Tutorials zu Autodesk Maya!

In nuce: Seitdem Digital Production zuletzt am 31.08. diesen Jahres über das Tutorial-Angebot auf dem YouTube-Kanal Maya Learning Channel berichtet hat, sind acht weitere, kurzweilige Video-Tutorials erschienen, die sich mit Themen wie Bitfrost-USD, Partikelsimulation oder Farbmanagement auseinandersetzen – aber auch mit Sculpting und Instancing.

In toto: Nachstehend folgen stichpunktartig die Beschreibungen der acht Video-Tutorials – danach finden sich die dazugehörigen Videos in voller Länge verlinkt. Viele der Video-Tutorials werden von Lee Griggs angeleitet; seit über 11 Jahren ist er als In-House Artist für Autodesk aktiv. Zuvor war er mitunter 3D Artist bei Framestore oder Technical Director bei Prime Focus. Seinen Bachelor-Abschluss in Grafik, Design und Animation erhielt er von der Middlesex University.

Sculpting Strands With Bitfrost (Strähnen formen in Bitfrost): Lee Griggs zeigt, wie sich abstrakte Strukturen mithilfe unzähliger Stränge erstellen lassen – mit Bitfrost für Maya. Anschließend demonstriert Lee, wie es gelingt, die Szene zu schattieren, auszuleuchten und zu rendern.

Instanced Spheres using Bitforst (Instanzierte Sphären mit Bifrost): Wieder geht es um abstrakte Strukturen – diesmal um kugelförmige. Ein weiteres Tutorial zu Bitfrost für Maya und weiterer Bearbeitung in Arnold.

Understanding Volumes Episode 1 – Volume Basics (Volumen verstehen Episode 1 – Grundlagen des Volumens): Hierbei handelt es sich um den ersten Teil einer Videoreihe, die sich mit Volumes auseinandersetzt – und wie diese im Bitfrost-Plugin für Maya funktionieren. Angeleitet wird das Video von 3D Artist Yingying Z, welche die Grundlagen von Volumes erklärt.

Color Management in Maya: Previewing and Rendering (Farbmanagement in Maya: Vorschau und Rendering): Laut Beschreibung des Videos wird sich hier binnen knapp 12 Minuten alles angeeignet, was essentiell für Vorschau und Rendering des Farbmanagement in Maya ist.

Understanding Volumes Episode 2 – Particle Simulation with Aero Volume (Volumina verstehen Episode 2 – Partikelsimulation mit Aero Volume): Die Fortsetzung zu Episode 1 (siehe oben), in der 3D Artist Yingying Z verdeutlicht, wie sich sogenannte Aero-Volumen nutzbarmachen lassen, um damit Partikelbewegungen in Mayas Bitfrost-Plugin zu steuern.

Caching animation to USD in Maya (Zwischenspeichern von Animationen mit USD in Maya): Dieses Video kennt die Antwort auf die Frage, wie Artists Maya-Animationen als natives USD-Cache zwischenspeichern.

USD in Bifrost – Lesson 4: Material Binding (USD in Bifrost – Lektion 4: Materialbindung): Es handelt sich um den vierten Teil der Reihe „USD mit Bitfrost“. Wieder ist es 3D Artist Yingying Z, die fachkundig doziert – und zeigt, wie es gelingt, USD-Materialien in Bitfrost zu definieren und zuzuweisen.