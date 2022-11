Wie Geometrien in C4D aufbauen – und wieder einreißen?

Andrew Hess, Art Director aus New York City, demonstriert, wie sich mit Cinema 4D Geometrien hochziehen und wieder zusammenfallen lassen. Ein Video-Tutorial in 60 Minuten.

In nuce: Nicht nur auf den Branchenevents Siggraph und IBC war Maxon dieses Jahr mit seiner The 3D and Motion Design Show vertreten – sondern auch auf der NAB (National Association of Broadcasters) in Las Vegas. Als Nachklapp zur diesjährigen NAB sind nun die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: Andrew Hess. Das knapp einstündige Video-Tutorial widmet sich dem Auf- & Abbau von Geometrien in Cinema 4D – mithilfe von Volume Builder, den Fields und Redshift.

Wer ist Andrew Hess? Andrew ist ein Motion Art Director aus New York City, der sich – wie er selbst sagt – auf die Bereiche Design, Direction, Motion und 3D spezialisiert hat. Er vereint in sich über 13 Jahre Berufserfahrung in der Motion Design-Industrie; seit ungefähr 5 Jahren verdingt sich Andrew als freischaffender Artist. Zu Andrews Kunden gehören namhafte Medien- und Produktmarken wie Netflix, Oral-B, MTV – aber auch die Videospielverfilmung Uncharted (für seinen ehemaligen Arbeitgeber Method Studios) findet sich in seinem Portfolio. Zu Andrews bevorzugten Tools gehören Cinema 4D von Maxon und X-Particles von Insydium. Er ist Alumnus der Philadelphia University (eine private Bildungseinrichtung, die auch als Thomas Jefferson University bekannt ist), hat dort einen Bachelor in Digital Design absolviert.

Weitergeklickt: Andrew Hess ist mit seiner Homepage andrewhess.com online vertreten. Gestern, am 9.11. dieses Jahres, berichtete Digital Production über ein weitere Video-Tutorial zu Cinema 4D und Motion Graphics – wieder von der NAB, diesmal mit John Lepore, einem Maxon-Dozenten, der unter anderem Designs für den Marvel-Film Black Panther erstellt hat.

Andrew Hess @ The 3D and Motion Design Show, NAB NY 2022