Wie frisiere ich meinen 3D-Charakter?

In nuce: Nicht nur auf den Branchenevents Siggraph und IBC war Maxon dieses Jahr mit seiner The 3D and Motion Design Show vertreten – sondern auch auf der NAB (National Association of Broadcasters) in Las Vegas. Als Nachklapp zur diesjährigen NAB sind nun die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: Joe Herman.

In toto: Im zirka einstündigen Video dreht sich alles ums Grooming und Rendering von Haaren mit Cinema 4D und Redshift. Das Tutorials eignet sich insbesondere für Artists, die erfahren wollen, wie sich 3D-Charaktere mit Haupthaar ausstatten lassen. Dozent Joe Herman beschreibt sich als Artist, Animator, Motion Designer, Post-Pro Artist und Filmemacher in Personalunion. Er ist ein Alumnus der School of Visual Arts, wo sich Joe dem Bachelorstudiengang Bildende Kunst gewidmet hat (mit Fokus auf Malerei, Zeichnen und Computerkunst). Geübt ist er in der Handhabe solcher essenziellen Digital-Content-Creation-Software wie Cinema 4D, After Effects, Adobe Premiere, Unreal Engine, Resolve – und vielen weiteren mehr.

Weitergeklickt: Joe Hermans Online-Visitenkarte ist via joeherman.net aufrufbar. Gestern, am 10.11., und vorgestern, am 9.11. dieses Jahres, berichtete Digital Production über weitere Video-Tutorials zu Cinema 4D – wieder von der NAB, diesmal mit John Lepore, einem Maxon-Dozenten, der unter anderem Designs für den Marvel-Film Black Panther erstellt hat; und mit Andrew Hess, welcher demonstriert, wie sich mit Cinema 4D Geometrien hochziehen und wieder zusammenfallen lassen.

Joe Herman @ The 3D and Motion Design Show, NAB NY 2022