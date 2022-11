E.T. – Der Außerirdische | Verlosung

In nuce: Am 17ten November erscheint der Filmklassiker E.T. – Der Außerirdische von Regisseur Steven Spielberg anlässlich seines 40. Jubiläums als limitierte Steelbook Special Edition 4K Ultra HD + Blu-ray, als limitiertes 4K Ultra HD + Blu-ray Steelbook, als 4K Ultra HD sowie als Blu-ray – alle inklusive neuem Bonusmaterial. Im Rahmen des neuen Home Media Release verlosen wir, zusammen mit Universal Pictures, eine reguläre 4K Ultra HD des Sci-Fi-Films.

Alles, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist, uns folgende Gewinnfrage zu beantworten.

Die Gewinnfrage: Wie heißt die wenig rumreiche Science-Fiction-Komödie aus dem Jahre 1988, deren Handlung starke Ähnlichkeiten mit der von E.T. – Der Außerirdische aufweist – zudem mit Produktplatzierungen von McDonald’s und Coca-Cola bestückt ist (Original- oder deutscher Titel als Antwort möglich)?

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort, inklusive eurer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) in das Formular ein.

Einsendeschluss ist der 25te November 2022. Viel Glück!

Wovon handelt E.T. – Der Außerirdische? Dieser Film ist die Geschichte eines kleinen Außerirdischen und seines 10-jährigen Freundes, der Generationen von großen und kleinen Zuschauern in seinen Bann gezogen – und manchmal auch traumatisiert hat. Als die Raumfahrtbehörde von E.T. erfährt, müssen Elliott (Henry Thomas), Gertie (Drew Barrymore) und Michael (Robert MacNaughton) ihm helfen, wieder nach Hause zu finden. Der renommierte Filmkritiker Leonard Maltin bezeichnet E.T. Der Außerirdische als einen der „größten amerikanischen Filme“. Gleich hier unten der Trailer zum vorangegangen Home Media Release zum 35ten Jubiläum des Films.

E.T. The Extra-Terrestrial 35th Anniversary – Trailer – Own it on 4K Ultra HD on 9/12