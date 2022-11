Filmemacherin Jinko Gotoh als Program Chair der FMX 2023!

In nuce: Wie aus einer aktuellen Pressemeldung vom 10.11. dieses Jahres hervorgeht, wird die Konferenz FMX (Film & Media Exchange) auch 2023 hybrid stattfinden. Im Zuge der Ankündigung wurde das Motto der FMX 2023 bekannt gegeben – es heißt: Evolving (zu Deutsch etwa: „Entwickeln“ oder „Weiterentwickeln“). In der Pressemeldung heißt es dazu: „Unter dem Motto Evolving werden Projekte und Prozesse beleuchtet, die sich mit den Herausforderungen befassen, mit denen die Menschheit und der Planet konfrontiert sind“ – immer mit Fokus auf die Kreativwirtschaft.

Filmemacherin Jinko Gotoh als Program Chair: Zudem wurde Bafta-Gewinnerin und Oscar-nominierte Produzentin Jinko Gotoh als Program Program Chair der Konferenz angekündigt. Jinko Gotoh ist durch ihr Mitwirken an Filmen wie Klaus, The Lego Movie 2, Der kleine Prinz, The Illusionist, 9 oder Findet Nemo bekannt. Weiter sagt die Pressemeldung: „Jinko setzt sich für die Förderung von Frauen und allen unterrepräsentierten Personen in der Branche ein. Sie ist Vizepräsidentin von Women in Animation sowie Mitglied der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences und vertritt die Themen Diversität und Inklusion in verschiedenen Ausschüssen.“

Wann & wo findet die FMX 2023 statt? Die FMX 2023 wird von 25. bis 27. April 2023 vor Ort im Haus der Wirtschaft in Stuttgart ausgerichtet, mit dem 28ten April 2023 wird anschließend ein Online-Veranstaltungstag angehangen. Wie jedes Jahr, die FMX solche Kreativschaffenden, die sich für Animation, Effekte, interaktive und immersive Medien begeistern.

Weitergeklickt: Zur Bekanntmachung auf fmx.de.