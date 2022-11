Valley of the Dead | VFX Breakdown

In nuce: Zombies! Untote! Und lebende Tote sowieso! Der spanische VFX-Dienstleister El Ranchito (Stranger Things Season 4, Westworld Season 3, The Mandalorian Season 1, u.a.) hat ein VFX Breakdown veröffentlicht, in dem Zombies durch den Action-Film Valley of the Dead (Originaltitel: Malnazidos) wüten. Realisiert wurde der Film von Regisseur Javier Ruiz Caldera. Die Filmhandlung ist im spanischen Bürgerkrieg angesiedelt. Filmkritikerin Elsa Fernández-Santos schreibt in ihrer Review vom 11.03. dieses Jahres auf elpais.com, Valley of the Dead nehme Anleihen bei den Indiana-Jones-Filmen, erinnere an den klassischen Horrorfilm Die Nacht der lebenden Toten von George A. Romero. Victor López G. bezeichnete den Film am 11.10.2020 auf espinof.com als „außergewöhnlichen Zombie-Schmaus“. Imdb.com listet als Release des Films das Jahr 2020.

Weitergeklickt: Digital Production berichtete in der Vergangenheit wiederholt über das Kreativwerk der VFXler von El Ranchito – nachstehend finden sich zwei Beispiele verlinkt.

6.07.2015: Das spanische Studio El Ranchito Imagen Digital hat ein Breakdown-Video zur Episode Hardhome aus Staffel 5 von Game of Thrones veröffentlicht.

Das spanische Studio El Ranchito Imagen Digital hat ein Breakdown-Video zur Episode Hardhome aus Staffel 5 von Game of Thrones veröffentlicht. 21.09.2020: In diesem Showreel zur ersten Staffel von The Mandalorian wird es staubtrocken.

Malnazidos breakdown