Adam Savage besucht die U.S.S. Enterprise NCC-1701!

In nuce: Auf dem YouTube-Kanal Adam Savage Tested ist ein knapp halbstündiges Video erschienen, in dem der titelgebende Adam Savage in das National Air and Space Museum in Washington D.C. aufmacht, um mit einer Grande Dame der Science-Fiction-Geschichte auf Tuchfühlung zu gehen: der originalen U.S.S. Enterprise NCC-1701 aus der Star Trek Original Series aus den 60ern.

In toto: Hauptsächlich aus Holz hergestellt und mit mehr Oberflächendetails versehen, als es die glatte Raumschiffoberfläche vermuten lässt, entzückt das Raumschiff Fanboy-Slash-Modellbauexperte Adam Savage. Ihm zur Seite stehen Margaret A. Weitekamp, Kuratorin und Autorin des Sachbuchs Space Craze: America’s Enduring Fascination with Real and Imagined Spaceflight und die Astronautin Cady Coleman. Im Gesprächsverlauf lernen Zuschauer mitunter, wieso Lucille Balls Produktionsgesellschaft Desilu Productions hauptverantwortlich dafür war, The Original Series auf die Beine zu stellen. Lucille Ball ist bis heute bekannt für die Sitcom I Love Lucy.

Weitergeklickt: Nachfolgend findet sich das Video mit Mythbusters-Legende Adam Savage in voller Länge verlinkt.

The Original Star Trek USS Enterprise Filming Model!