Im Fahrtwind der Omniverse Create 2022.3 Beta kommt PhysX 5.1!

In nuce: Nachdem Omniverse Create 2022.3 Beta publik gemacht hat (Digital Production berichtete am 11.11. dieses Jahres), hat Nvidia jetzt auch die neueste Version des Echtzeit-Physiksystems PhysX veröffentlicht. Wie der Vorgänger PhysX 4, ist PhysX 5.1 somit unter der Open-Source-Lizenz verfügbar. Bekanntgegeben wurde PhysX 5.1 in einem Blog-Posting von Nvidias Senior Director Adam Moravanszky am 8.11. dieses Jahres. PhysX 5.1 verspricht realitätsgetreue Physik-Simulationen in Echtzeit. In demselben Blog-Posting wird PhysX als „grundlegende technologische Säule“ von Omniverse beschrieben.

NVIDIA Flow Dust Emitter | PhysX 5 Open Source



Kinetic Sculpture Digital Twin | PhysX 5 Open Source



In toto: Gleich hier unten folgen einige der interessantesten, neuen Funktionen von PhysX 5.1. Die beiden Videos oben demonstrieren, welche Simulationen der neue Release realisierbar macht.

Unterstützung für Nvidia Flex: Laut Blog-Posting sind dank der Unterstützung Funktionen wie Finite-Elemente-Modell-basierte Soft-Body-Dynamics möglich – genauso wie flüssige, stoffliche und aufblasbare Objekte. Ausgelegt ist Nvidias Flex auf GPUs.

Benutzerdefinierte Geometrien sind jetzt ebenfalls möglich – was zylinderförmige oder Block-basierte Welten einschließt. Daneben wurde die CPU- und GPU-getriebene Berechnungsleistung für große Simulationen merklich verbessert.

Die Nvidia Flow- und Nvidia Blast-Bibliotheken sind jetzt Bestandteil der PhysX-Produktfamilie. Laut Entwickler ist Nvidia Flow zusammen dem PhysX Software Development Kit im selben GitHub-Repository gebündelt – Nvidia Blast soll bald nachfolgen.

Weitergeklickt: Alle weiteren Details sind Adam Moravanszkys Blog-Posting auf developer.nvidia.com zu entnehmen. Über GitHub erfolgt der Zugriff auf PhysX.