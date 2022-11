Wie ist die Moon of Shame-Szene aus Thor entstanden?

In nuce: In einem Bericht auf awn.com (Animation World Network), der am 22.08. dieses Jahres veröffentlicht wurde, erklärt Journalist Trevor Hogg, wie Method Studios mit seinen Niederlassungen in Vancouver und Montreal Visual Effects für den vierten Thor-Film von Marvel gestemmt haben. Hintergrundinformation: Method Studios gehören mittlerweile zu Framestore.

In toto: Dabei stellte die sogenannte Moon of Shame-Szene (Mond der Schande) zu nehmende Hürde dar, eine Szene, die fast ausschließlich in Schwarz & Weiß dargestellt wird – von punktuellen Farbspritzern abgesehen. Hierbei stellte die Tatsache, dass die Szene auf dem Mond spielt, und dieser binnen 20 Minuten eine komplette Umlaufbahn absolviert, eine besondere Herausforderung dar – spezifisch in puncto Lighting. Ein weiterer Prüfstein ergab sich, wie es Visual Effects Supervisor Pete Dionne beschreibt, durch die verringerte Schwerkraft des Erdtrabanten.

Weitergeklickt: Der komplette Bericht Method Studios Drains all the Color from ‘Thor: Love and Thunder’ ist auf awn.com abrufbar. Wer wissen möchte, wie der Planet Sakaar aus Thor: Ragnarok (deutscher Titel: Thor: Tag der Entscheidung) entstanden ist, der liest den ausführlichen Artikel von unserem Autor Rainer Duda, den wir unseren Lesern am 15.11.2018 kostenfrei bereitgestellt haben. Direkt in die Projektwerkstatt hingegen gings am 29.10.2020 mit Motion Designer Sean Dove; er zeigt, wie sich der Götterhammer in Cinema 4D schwingt.