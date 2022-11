USD für 3ds Max 0.3 erscheint!

In nuce: Wie Shawn Olson, Produkteigentümer für 3ds Max bei Autodesk, mit einer Meldung vom 28.10. dieses Jahres mitgeteilt hat, wurde die USD-Implementierung in 3ds Max um ein Update bereichert (USD for 3ds Max). Es heißt, dank mehrerer neuer Kernfunktionen der Public Beta dieser Version 0.3 würden 3ds Max und USD (Universal Scene Description) näher zusammenrücken. In seiner Meldung geht Olson auf die Vorteile von USD ein – und dass diese nicht ausschließlich ein neues Dateiformat ist, sondern auch eine Programmierschnittstelle, die nicht-destruktives Zusammenarbeiten über Software-Grenzen hinaus gestattet. Nicht zuletzt sieht Shawn Zeit- und Kostenersparnis als überzeugende Vorteile der Universal Scene Description.

In toto: Nachstehend folgen einige der interessantesten Neuerungen, die mit dem Update für die USD-Implementierung in 3ds Max einhergehen. Für eine komplette Auflistung ist Shawn Olsons Meldung auf area.autodesk.com aufzurufen – respektive das dort verlinkte, knapp 40-minütige Video, in dem demonstriert wird, was Version 0.3 von USD for 3ds Max (USD für 3ds Max) bietet.

Neues USD Stage Object: Hiermit kann eine USD-Datei direkt in 3ds Max geladen werden. Laut Meldung unterscheidet sich dies bedeutend von der Methode, USDs wie bisher in 3ds Max zu laden – denn USD Stage Objects sollen ähnlich wie XRef-Szenen in 3ds Max laden, mit dem Unterschied, dass die Quelldaten keine 3ds Max-Daten sind.

Hinzugefügt wurde zudem der ShaderWriter , mit dem User steuern, wie ein Objekt exportiert wird – abseits der Limitierungen, welcher der standardmäßige Export auferlegt.

Updates für das USD SDK (Software Development Kit): User können nun mit C++, Python und Maxscript arbeiten.

Weitergeklickt: Die Grafik aus dem Aufmacherbild dieser Meldung stammt von Environment Artist Ethan Olson, der bei Amazon Games als New World Environment Artist beschäftigt ist.

Quellen: cgpress.org (Meldung von CGPress Staff), area.autodesk.com (Meldung von Shawn Olson)