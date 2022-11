In nuce: Visual-Effects-Dienstleister MPC hat einen VFX Breakdown zum Öko-Thriller Vesper Chronicles veröffentlicht, in dem fremdartigen Flugkörper durch die Luft segeln, sich wurmartige Wesen aus Löchern strecken – und ein Besen von biologischer Masse angegriffen wird.

In toto: Vesper (dt. Titel: Vesper Chronicles) ist ein Abenteuerfilm, der Sci-Fi- und Märchenelemente miteinander verbindet. Entstanden ist er unter der Regie von Bruno Samper und Kristina Buozyte. Der Film ist in einer spekulativen Zukunft angesiedelt, in welcher das Ökosystem der Erde zusammengebrochen ist, sich Heldinnen und Helden des Films einer lebensfeindlichen Umgebung erwehren müssen – getrennt von wohlhabenden Menschen, jene in sogenannten Zitadellen leben. Im Zentrum der Handlung steht die 13-jährige Vesper, welche ihre Bio-Hacking-Fähigkeiten (auch Do-it-yourself-Biologie genannt) nutzt, um ihr Weiterleben zu sichern.

Weitergeklickt: Am 14.10. dieses Jahres berichtete Digital Production darüber, dass MPC, zusammen mit The Mill und Mikros Animation, unter dem Dach Technicolor Creative Studios gebündelt wurde.

MPC – Vesper Chronicles VFX Breakdown