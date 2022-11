Was kann iClone 8 von Reallusion, was Mitbewerber nicht können?

In nuce: Russell Midfield, seines Zeichens Blender-Fanboy mit Fokus auf das Erstellen von Charakteren, hat ein knapp zehnminütiges Video veröffentlicht, in dem er vier Motion-Capture-Programme miteinander verglichen hat. Der Clou: Alle vier Programme funktionieren auf Basis von künstlicher Intelligenz.

In toto: Für sein Video schaut sich Midfield die Programme Plask, Radical, DeepMotion und Pixcap an (Plask stellte Digital Production am 26.01. dieses Jahres vor) – und löst mittels iClone 8 einige der typischen Kinderkrankheiten von Motion-Capture-Software, etwa betreffs Haltungskorrektur, zittrigen Bewegungen oder gleitenden Füßen.

Weitergeklickt: Über den Release von iClone 8 berichtete Digital Production am 7.06.2022. Russell Midfields gesamtes Video findet sich nachstehend verlinkt.

Russell Review: AI Motion Capture – Who is the best?