Die Nacht der lebenden Toten | Verlosung

Der Zombiefilm-Klassiker Die Nacht der lebenden Toten wird neu aufgelegt – und zwar als limitierte Collectors Edition, im 3-Disc 4K UHD Steelbook, als 2-Disc Blu-ray Special Edition sowie auf DVD und Digital in 4K.

Die Gewinnfrage: Mit Die Nacht der lebenden Toten (Night oft he Living Dead) lieferte Regisseur George A. Romero einen Meilenstein des Zombiefilms. Wie lautet der Titel des letzten Zombie-Films, den George A. Romero als Regisseur vor seinem Tod im Jahr 2017 realisierte?

Wovon handelt Die Nacht der lebenden Toten? Als Barbra (Judith O’Dea) mit ihrem Bruder Johnny (Russell Streiner) das Grab ihres Vaters besucht, werden sie plötzlich von einem merkwürdigen blassen Mann angegriffen. Barbra kann sich in ein verlassenes Farmhaus in der Nähe retten, wo wenig später auch Ben (Duane Jones) eintrifft. Im Keller entdecken sie noch weitere Personen, die sich dort verschanzt haben: Das Pärchen Tom (Keith Wayne) und Judy (Judith Ridley) sowie Harry und Helen Cooper (Karl Hardman und Marilyn Eastman) mit ihrer Tochter Karen (Kyra Schon). Aus den Nachrichten erfahren sie von einer tödlichen Epidemie, die rasend schnell um sich greift und kürzlich Verstorbene als Menschenfleisch fressende Untote wiederauferstehen lässt. Das verbarrikadierte und immer stärker belagerte Landhaus wird zur letzten Zuflucht im unerbittlichen Kampf gegen die Zombies.

DIE NACHT DER LEBENDEN TOTEN 4K RESTAURIERUNG | Trailer Deutsch | Am 31. Oktober zurück im Kino!



