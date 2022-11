Feuer & Flamme für Fusion?

Danasa Arsad, VFX-Artist und Alumnus des SAE Institutes, erklärt, wie sich ein echt wirkendes Feuer in Szene setzen lässt – mit Fusion in DaVinci Resolve.

In nuce: Auf dem YouTube-Kanal von ActionVFX wurde kürzlich ein neues, knapp fünfzehnminütiges Video veröffentlicht, welches sich dem Compositing eines realistisch aussehenden Feuers mit Fusion in DaVinci Resolve widmet.

In toto: Durch das Video führt VFX Instructor und SAE-Absolvent Danasa Arsad. Geeignet ist das Video für Anfänger und Fortgeschrittene; es ist nachstehend in voller Länge verlinkt. Betitelt wurde das Video mit „Making a realistic fire in Fusion” (Ein realistisches Feuer in Fusion machen). Unterteilt ist es in insgesamt 11 Kapiteln, von H wie „Hintergrundplatten-Vorschau & Planar-Tracking“ bis zu W wie „Wärmeverzerrung, Bewegungsunschärfe und Flimmern“.

