Rodeo FX sprengt den Madrigal Tower!

In nuce: Der VFX-Dienstleister Rodeo FX hat die zweite Folge seiner Breakdown-Reihe zur Serie der Sci-Fi-Gaming-IP Halo veröffentlicht. Das Video mit einer Lauflänge von knapp vier Minuten nennt sich „Halo Season 1 – Planets: Eradinus II, Oban & Madrigal Tower“. Durch das Video führen – wie bereits in der ersten Folge, von der Digital Production am 18.10. dieses Jahres berichtete – VFX Supervisor Patrick David und VFX Producer Nancy Heller.

In toto: Eradinus II, Oban und Madrigal Tower also. Zu Eradinus: Für den fiktionalen Wüstenplaneten Eradinus II hat Rodeo FX einen sprichwörtlichen Garten Eden geschaffen, eine Oase, ausgestattet mit üppiger Vegetation – von landwirtschaftlich genutzten Flächen bis hin zu Wäldern. Für die Serie stampfte Rodeo eine vergangene und eine gegenwärtige Version dieser Oase aus dem Boden – früher von reichhaltigem Pflanzenwuchs bedeckt, jetzt ein verlassenes Ödland. Einer der Concept Artists, die federführend beteiligt war, hierfür einen Look zu definieren, war Olivier Martin – dessen Concept-Art den Visual Effects Artists als Ausgangspunkt für alle weiteren, gestalterischen Entscheidungen diente. Um die Environment zu erzeugen, griff Rodeo FX auf eine Kombination aus 3D-Texturen und Geometrie-Scans echter Felsen zurück – aber auch auf Houdini und traditionelle Matte Paintings.

Weitergeklickt: Um zu erfahren, was es mit dem Planeten Orban auf sich hat, der in der Serie als Müllhalde der Galaxis bezeichnet wird, beziehungsweise wie FX Supervisor Sadjad Rabbie dazu beigesteuert hat, den Madrigal Tower aus der Eröffnungsszene der ersten Serienfolge in einem flammenden Inferno hochgehen zu lassen, ist das nachstehende Video zu klicken.

Breaking Down The Breakdown – HALO – Episode 2