Das VFX-Haus Outpost VFX glänzt mit Bewegtbildbombast zu Serien- und Filmhighlights – darunter: Wheel of Time, Star Trek: Picard und The Orville.

In nuce: Der VFX-Dienstleister Outpost VFX hat sein Showreel für das Jahr 2022 veröffentlicht. Mit dabei sind nicht nur blickschöne Visual Effects, sondern auch namhafte Darsteller – wenn Tom Hanks durch den Western „Neues aus der Welt“ galoppiert, Jason Momoa dekorativ in der Szenerie rumsteht, Rosamund Pike am „Rad der Zeit“ dreht, Patrick Stewart in seiner Paraderolle als Jean-Luc Picard brilliert, Seth MacFarlane sich durch The Orville scherzt & schunkelt, Dev Patel einen auf Sir Gawain und grünen Ritter macht, oder Josh Brolin in der Outer Range aufsattelt, dabei den Space-Western ersch(l)ießt. Sprich: Die knapp zweieinhalb Minuten des Showreels sind vollgepackt mit Schauwerten.

Weitergeklickt: Mitunter am 4.08.2020 berichtete Digital Production über das Schaffen von Outpost VFX. Damals waren es ratternde Rotorblätter, afghanische Wüstenhügel – und Explosionen, Explosionen und nochmals Explosionen –, die sich dem geneigten VFX-Connaisseur unter die Netzhäute schoben.

Outpost VFX Showreel 2022