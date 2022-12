Die VFXen aus „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“!

In nuce: Der VFX-Dienstleister Rodeo FX hat eine knapp fünfminütige Episode aus seiner Reihe „Breaking Down the Breakdown“ veröffentlicht. In dem Video mit dem Titel „The Bamboo Scaffold Building & The Fight with Death Dealer“ geht es um den Marvel-Superheldenfilm „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“; insbesondere wird nahegebracht, wie die Action-Szene auf dem Bambus-Gerüst entstanden ist respektive der Kampf mit dem Todeshändler. Durch das Video führt VFX Supervisor Ara Khanikian.

Ara Khanikian ist mittlerweile seit über 14 Jahren für Rodeo FX als VFX-Supervisor tätig, zudem ist er Vorstandsmitglied bei der Visual Effects Society. Neben Shang-Chi gehören zu seinen aktuellen Credits als Mitwirkender die neue Herr-der-Ringe-Streaming-Serie The Rings of Power, der Dwayne-John-Disney-Film Jungle Cruise oder auch die Serien Better Call Saul, The Boys und Game of Thrones.

Weitergeklickt: Erst kürzlich berichtete Digital Production über zwei Videos aus der Reihe „Breaking Down the Breakdown“ von Rodeo FX; am 24.11. und 18.10. dieses Jahres setzten VFX Supervisor Patrick David und VFX Producer Nancy Heller auseinander, wie der Master Chief, die fiktionale Hauptstadt High Charity und andere, extraterrestrische Charaktere und Schauplätze aus der Serienadaption zur populären Gaming-IP Halo aus der Pipeline gehievt wurden.

Breaking Down the Breakdown – Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings- Fight with the Death Dealer