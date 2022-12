VFX-Haus Image Engine holt Jedi-Veteran Obi-Wan Kenobi aus dem Ruhestand – und in seine eigene Streaming-Serie auf Disney Plus.

In nuce: Der VFX-Dienstleister Image Engine hat ein VFX-Breakdown zur Streaming-Serie Obi-Wan Kenobi veröffentlicht. Die Macht ist mit Image Engine, denn bereits für die Serien The Mandalorian und The Book of Boba Fett hat das VFX-Haus Visual Effects kreiert. Dank dieser Vorerfahrung war es Visual Effects Supervisor Andy Walker und seinem Team möglich, Blickfänge für diese neueste Star-Wars-Serie zu liefern.

In toto: Zusammen mit dem VFX-Breakdown ist ein Bericht auf awn.com erschienen, der auf die Entstehungsgeschichte der rund 360 VFX-Shots eingeht, die Image Engine für die Obi-Wan Kenobi erstellt hat – von gigantischen CG-Environments der Bergbauwelt Mapuzo, Set-Extensions, dem Entfernen von Fahrzeugreifen, durch Frachttüren schneidende Laserschwerter, Laserkanonen imperialer Schergen, bis hin zu Star-Wars-typischen Lichtschwertduellen. Laut Andy Walker kam beispielsweise Houdini zum Einsatz, um die Flora der Wüstenlandschaft zu erschaffen.

Weitergeklickt: Zuletzt berichtete Digital Production am 31.10. dieses Jahres über die Star-Wars-Serie Obi-Wan Kenobi – respektive über den VFX-Dienstleister Hybride, der seinerseits für Disney Plus Macht-Alumnus Obi-Wan Kenobi aus der Freizeitrobe gerüttelt hat. Auch jenseits der weit, weit entfernten Galaxis ist Image Engine mit Streaming-Content der galaktischen Art vertraut; am 6.02.2020 verwies Digital Production auf Image Engines Breakdown Reel zur zweiten Staffel der Sci-Fi-Serie Lost in Space, beziehungsweise am 6.09. dieses Jahres polterte Image Engine mit Vorzeige-Pokémon Pikachu, den Sauriern aus der Jurassic World oder Polizeiroboter Chappie über Leinwände und Bildschirme.

Quellen: awn.com (Bericht von Debbie Diamond Sarto), jedipedia.fandom.com (Eintrag zu Mapuzo)

Obi-Wan Kenobi | Breakdown Reel | Image Engine VFX