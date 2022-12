MetaHuman Creator 1.3 und DNA Calibration Library erschienen!

In nuce: Epic Games hat seinen MetaHuman Creator in der Version 1.3 veröffentlicht – vorerst als Early Access. Dabei handelt es sich um eine Software, mit denen sich menschliche 3D-Charaktere erstellen lassen. Dazu gesellt sich eine weitere Veröffentlichung – nämlich die MetaHuman DNA Calibration Library (Kalibrationsbibliothek); hierunter subsumieren sich mehrere Add-ons für den MetaHuman Creator. Mithilfe der Library soll das benutzerdefinierte Bearbeiten von 3D-Charakteren im Tandem mit dem MetaHuman Creator vereinfachen. Die Library erlaubt Zugriff auf vielerlei anpassbarem Asset (beispielsweise Frisuren oder Kleidungsstücke), mit denen sich die 3D-Charaktere ausstatten lassen, richtet sich vor allem an Technical Artists. Zugänglich gemacht wird die Library über Binärdateien für Windows und Linux.

MetaHuman Creator Early Access Out Now: Meet the Team | Unreal Engine



In toto: Nachstehend folgen stichpunkthaft einige der Neuerungen, die mit der Doppel-Veröffentlichung einhergehen. In dem knapp fünfminütigen Video oben machen mitunter Vladimir Mastilovic, Vizepräsident für Digital Humans Technology bei Epic Games, Paul Doyle, Director of Product Management bei Epic Games, oder James Golding, Technical Director bei Epic Games, verständlich, was mit dem Early Access einhergeht.

Exportieren von .mhb-Dateien: Das erleichtert die gemeinschaftliche Arbeit an einem 3D-Charakter. Estmal als .mhb-Datei rausgerechnet, importieren andere User diese in ihren MetaHuman Creator, um gestalterisch an einem Charakter zu wirken. Bisher waren Charaktere, die mittels des MetaHuman Creators erstellt wurden, mit dem dazugehörigen Epic-Games-Account des jeweiligen Artists verknüpft.

Die MetaHuman DNA Calibration Library ist unterteilt in DNACalib und DNAViewer. Via DNACalib lassen sich beispielsweise Charakter-Meshes umbenennen; Joints, Gesichts-Blendshapes oder LODs entfernen. DNACalib ist eine C++-Bibliothek mit Python-Bindungen. Hingegen der DNAViewer liest DNA-Dateien in Maya ein, wodurch ein 3D-Kopf erzeugt wird, ausgestattet mit bedienbaren Rigs. Der geriggte 3D-Kopf kann im FBX-Format aus Maya exportiert werden.

Weitergeklickt: Alle weiterführenden Informationen sind bei der offiziellen Bekantmachung auf unrealengine.com abrufbar. Zugang zu MetaHuman erhalten Interessierte über unrealengine.com/de/metahuman.

Quellen: cgchannel.com (Meldung von Jim Thacker), unrealengine.com (Blog-Eintrag von Epic Games)