Blenders Animations-Werkzeugkasten soll runderneuert werden!

In nuce: Die Blender Foundation hat das Projekt Animation 2025 angekündigt. Dabei handelt es sich um eine dreijährige Initiative (von Januar 2023 bis zum Ende des Jahres 2025), die sich einer Runderneuerung von Charakter-Rigging und Animationswerkzeugen in Blender annimmt. Das geht aus dem Blog-Posting The Future of Character Animation vom 24.11. von Sybren A. Stüvel (Software-Entwickler beim Blender Institute) hervor.

In toto: Angegangen wurde das Projekt im Rahmen eines dreitägigen Entwickler-Workshops zu Blender im Oktober. Im über fünfzigminütigen Video unten werden die Ergebnisse dieses Workshops zur Diskussion gestellt. Nebst Spekulationen betreffs anstehender Funktionen, wurden einige konkrete Funktionen genannt, die noch zu Beginn des Jahres 2023 angegangen werden dürften. Dazu gehört die Entwicklung neuer Rig-Profiling-Tools, welches auf den Namen Rig Explainer hören sollen; respektive neue Rigging- und Constraint-Knoten stehen an, aber auch ein neues dreidimensionales Skinning-System.

Weitergeklickt: Detaillierte Einblicke dahingehend, was mit dem Projekt Animation 2025 einhergehen soll, bietet oben genanntes Blog-Posting auf blender.org. Zuletzt berichtete Digital Production am 8.11. dieses Jahres über das Schaffen der Blender Foundation – damals waren es auf spezielle Aufgabenbereiche zugeschnittene Applikationen – nämlich Produktpräsentation, Bildung und VFX-Produktion –, die uns eine Meldung wert waren.

The Future of Character Animation & Rigging: a Q&A feeback session



Quelle: cgchannel.com (Meldung von Jim Thacker)