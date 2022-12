Die Animations-Software Cascadeur erscheint als Vollversion!

In nuce: Nach einer über zehnjährigen Entwicklungszeit, wird binnen der nächsten Tage die Vollversion der KI-gestützten Keyframe-Animations-Software Cascadeur erscheinen. Im Zuge davon wurde ein fünfminütiges Video veröffentlicht, welches die Funktionen der Vollversion präsentiert. Das geht aus Informationen hervor, die der Redaktion vorliegen.

In toto: Wie es weiter heißt, wird mit der Veröffentlichung eine fast dreijährige Beta-Testing-Phase abgeschlossen, an der mehr als 100.000 Branchenprofis und Hobbyisten beteiligt waren. Das Video finden Interessierte nachstehend verlinkt.

Weitergeklickt: Zuletzt berichtete Digital Production am 20.08. letzten Jahres über Cascadeur – damals ging die Software in den Early Access. In unserer Print- und E-Paper-Ausgabe DP 02 : 2021 näherte sich unser Autor Ralf Gliffe auf Seite 6 der Open Beta zu Cascadeur.

Cascadeur Release Version Product Demo