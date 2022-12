In nuce: Digital Domain hat einen neuen VFX-Breakdown für die Streaming-Serie She-Hulk: Attorney at Law (deutscher Titel: She-Hulk: die Anwältin) veröffentlicht. Summa summarum hat Digital Domain fast 1.000 VFX-Aufnahmen gestemmt, darunter alleine 660 Aufnahmen, jene die Serienheldin She-Hulk zeigen.

In toto: Für die Serienstaffel haben VFX-Supervisor Jan Philip Cramer und sein Team die menschengroße Schauspielerin Tatiana Maslany auf Hulk-Größe gebracht. Dabei stellte es eine besondere Herausforderung dar, die nuancierte Mimik der Schauspielerin in Hulk-Dimensionen zu übertragen. Anlässlich der Serie entwickelte Digital Domain hauseigene Werkzeuge, darunter das sogenannte ShapeWear-System, mit dessen Hilfe sich Kleidungsstücke in den gigantomanischen Proportionen der titelgebenden Serienheldin anpassen. Abseits davon kamen weitere, Digital-Domain-eigene Werkzeuge zum Einsatz, wie etwa Masquera 2.0 oder Charlatan.

She-Hulk: Attorney at Law | VFX Breakdown | Digital Domain