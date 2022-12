Node-basiertes Simulations-Framework für Blender?

In nuce: Blenders Node-basiertes Simulations-Framework wurde jüngst zugänglich gemacht. Das geht aus einer Meldung vom 28.11. dieses Jahres hervor, veröffentlicht auf cgchannel.com.

In toto: Vermittels dieser Nodes selbst soll es ermöglicht werden, neue Werkzeuge und prozeduralen Content in Blender zu erstellen – und zwar, indem Nodes miteinander verbunden werden. Zusammen mit Version 3.5 von Blender, die im März nächsten Jahres erscheinen soll, dürfte das Node-basierte Simulations-Framework zur regulären Ausführung von Blender dazugehören.

We started working on basic simulation support for #geometrynodes. There still many limitations, but it's already fun to play with. #b3d #devfund pic.twitter.com/M05Hd25Miz

— Jacques Lucke (@JacquesLucke) November 24, 2022